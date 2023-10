Roma, cercasi Garante degli animali. Il bando è scaduto a dicembre del 2022

Roma e gli animali d'affezione, a quasi 10 mesi di distanza dal bando per la ricerca del Garante dei Diritti degli animali, il Comune sceglie la via del fai da te.

Pressata dal sold out dei canili e delle oasi feline, l'assessore Sabrina Alfonsi cerca ci convincere la città ad adottare non solo cuccioli ma anche esemplari adulti con una campagna di sensibilizzazione: ““L’amore non ha età - Adottare un animale adulto ti riempirà di affetto”.

Anziani nelle Rsa possono adottare animali adulti

E nella corsa affannosa per cercare di liberare spazi e diminuire i costi, l'idea messa a punto insieme all'assessore Barbara Funari: convincere gli anziani ospiti delle Rsa ad adottare cani e gatti adulti.

Bando per le associazioni: identico finanziamento per tutti

Nel frattempo il Comune distribuisce 30 mila euro alle associazioni animaliste secondo il criterio “un po' per tutti”. La graduatoria redatta per il bando con Lav a 94 punti, Oipa a 94 punti e Earth a 88 punti non ha sortito alcun effetto sulla premialità dei progetti, approvati tutti con identico contributo.

Ecco come i 3 soggetti cercheranno stimolare la sensibilità dei romani nei confronti degli animali.

Tra le iniziative messe in campo sul fronte della sensibilizzazione sui temi della tutela del benessere degli animali l’Assessora Alfonsi ha ricordato il recente bando pubblicato dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale rivolto alle associazioni di volontariato per promuovere eventi e campagne di educazione con cui sono stati selezionati tre progetti. L’associazione Earth ha proposto la realizzazione di un docu-film rivolto alle scuole realizzato anche all’interno dei canili comunali, la LAV ha presentato il progetto di una campagna di comunicazione nelle scuole primarie sull’importanza della cura degli animali da compagnia e l’OIPA ha presentato un programma di eventi informativi con il supporto di veterinari ed etologi.