Roma, chiusure della metro A ad agosto. “La linea sarà pronta per Natale”

La metro A sarà chiusa parzialmente ad agosto. Lo scopo è anticipare la fine dei lavori per cui da mesi la linea chiude alle 21,30 invece che alle 23,30. “La linea sarà pronta entro il periodo natalizio” assicura l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

“Per finire i lavori entro l'8 dicembre - ha spiegato l'assessore Eugenio Patanè - Atac ha ipotizzato che nelle tre settimane centrali di agosto, sostanzialmente scariche, si possano chiudere dei pezzi di metro A anche di giorno per velocizzare le operazioni”. Se l'operazione andrà in porto, entro Natale la metro A tornerà agli orari consueti, cioè dalle 5,30 alle 23,30 durante la settimana e domenica, e venerdì e sabato dalle 5,30 all'1,30.

I lavori

"Si tratta di interventi gravosi sulle massicciate, negli anni passati mai eseguiti e solo 'tamponati' - spiega l'Atac - Svolgere queste attività indispensabili ma estremamente impegnative con più efficienza, comporta però un intervento prolungato sul cantiere non compatibile con le consuete chiusure notturne”. I lavori consistono fra l'altro nella demolizione e rifacimento dei binari, così da ammodernare il materiale rotabile.

Il nuovo programma

Il nuovo programma per accelerare i lavori si articolerà in tre fasi. La prima tra l'11 e il 13 agosto, prevede la chiusura delle stazioni comprese tra Anagnina e Subaugusta. In questa tratta saranno in servizio le navette sostitutive.

La seconda fase sarà invece tra il 14 e il 18 agosto, quando saranno chiuse le stazioni tra Arco di Travertino e Ottaviano.

Infine tra il 19 e il 24 agosto sarà chiusa la tratta tra Repubblica e Battistini. In questa porzione della linea A a causa delle conformazione particolare delle gallerie, sarà necessario un lavoro più lungo e complesso.

Dal 25 agosto fino a metà dicembre, infine, il servizio tornerà a funzionare con la chiusura a partire dalle 21,30. In questo modo si dovrebbe anticipare di qualche settimana il ritorno alla piena funzionalità, offrendo un servizio pieno durante la stagione natalizia.