Roma, choc all'Anagnina, aggredisce un poliziotto e l'agente spara: un ferito

Una sparatoria con un ferito a Roma. Il colpo è stato esploso da un poliziotto intervenuto per una rissa in appartamento. Una volta sul posto, in zona Anagnina, l'agente è stato aggredito e ha reagito sparando. L'aggressore è rimasto ferito.

La dinamica

I fatti sono di mercoledì sera dopo le 22 in un appartamento di via Antonimina, zona Anagnina, alla periferia di Roma. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti del commissariato Romanina sono intervenuti sul posto dopo diverse telefonate dei condomini di un palazzo al 112 che segnalavano lamenti e rumori sospetti provenire dall'appartamento. I poliziotti, una volta entrati in casa, sono stati aggrediti da un uomo di mezza età che si è scagliato contro di loro, senza un reale motivo, nonostante "l'alt" più volte intimato dagli agenti.

Lo sparo

A quel punto è partito un colpo di pistola da parte di uno degli agenti che ha ferito l'uomo al fianco. Il ferito ora si trova ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Sul posto la scientifica per i rilievi. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.