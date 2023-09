Roma choc, infermiera assassinata nell'androne del palazzo: caccia al killer

UN omicidio brutale. Un femminicio che ha scosso Roma. In una delle zone più in della città: Monte Mario. Una donna, un'infermiera di 52 anni - R. N. le sue iniziali - è stata trovata morta nell'androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo 61.

Riversa in una pozza di sangue

A lanciare l'allarme un residente che l'ha ritrovata riversa a terra, in una pozza di sangue. Testimoni hanno riferito di aver sentito, pochi istanti prima, delle grida provenire dal punto del ritrovamento e in uomo sarebbe stato visto allontanarsi. Secondo indiscrezioni investigative ci sarebbe anche un supertestimone che ha visto tutto. La Polizia lo sta ascoltando per poter dare un volto e un nome all'assassino.

Accoltellata più volte all'addome

Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna sia stata accoltellata più volte all'addome: diverse le ferite ritrovate sul corpo della 52enne. Sull'omicidio indaga la squadra mobile, con la polizia scientifica attualmente impegnata nei rilievi in zona. Presente sul posto la Intanto la pm della procura di Roma Claudia Alberti che coordina le indagini.

Caccia all'uomo

In corso una caccia all'uomo nella zona: già requisite e in corso di analisi tutti i filmati delle telecamere. Nella zona almeno 35 le telecamere che potrebbero aver ripreso sia la scena del delitto che l'uomo e il mezzo con cui è fuggito. Posti di blocco sono stati predisposti in un raggio di almeno 15 km. Controlli anche ai caselli autostradali-

Città senza sicurezza

Torna in auge il problema della sicurezza in città. Un omicidio così brutale, nei confronti di una donna, in una delle zone più trnaquille di Roma rischia di innescare la rabbia dei romani che da troppo tempo vivono in una città insicura e senza politiche adeguate di sicurezza.