Roma choc, la lite in strada con l'autista dell'Atac finisce a sputi in faccia

Una lite in strada finisce a colpi di sputi in faccia. Protagonisti un autista dell'Atac e un cittadino. Prima la lite a suon di parolacce, poi qualche minaccia velata e infine due sputi indirizzati dall'autista al passante che riprendeva la scena col telefonino e che ha reagito sputando a sua volta e prendendo a pugni il vetro del bus Atac.

Una scena di ordinaria follia avvenuta la scorsa sera davanti al Palaeur. La scena è finita sui social e sta diventando virale. Al momento Atac non ha preso alcun provvedimento nei confronti dell'autista "lama". Di sicuro il lavoro degli autisti è quello che più logora in Atac: lavorare nel traffico, col caldo di questi giorni e con mezzi pubblici che cadono a pezzi può dare alla testa.

Scene già viste

Non è la prima volta che una lita con un autista finisce a sputi. Lo scorso 23 maggio alla Pisana un autista fu Insultato e preso a sputi perché colpevole di non aver fatto salire sul mezzo pubblico due passeggeri con il loro cane senza museruola. Le violenze nel primo pomeriggio dello scorso 23 maggio a La Pisana. I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria, a conclusione di un’accurata attività investigativa, identificarono e denunciarono al Tribunale di Roma le due persone, entrambe con trascorsi penali alle spalle, disoccupati e residenti in via della Pisana, che si erano resi responsabili dell’aggressionenei confronti dell’autista dell’autobus ATAC della linea 808.