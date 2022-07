Roma, Claudio Parisi Presicce è il nuovo sovrintendente capitolino

Cambio ai vertici della sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali. Claudio Parisi Presicce è il nuovo direttore. Classe 1960, Presicce andrà a sostituire Cinzia Esposito.

Ad annunciarlo l’assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, che ha nominato Il direttore dei Musei Capitolini e Musei Archeologici della Sovrintendenza Capitolina, Presicce, come nuovo sovrintendente capitolino. “A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico al quale è chiamato – ha aggiunto – alla sovrintendente ad interim uscente, Cinzia Esposito, vanno invece i miei più sinceri ringraziamenti per il lavoro che ha svolto nei mesi scorsi, dando continuità all’azione di una struttura fondamentale per le politiche culturali capitoline.”