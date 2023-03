Roma, clochard fa shopping nei negozi in Centro con carta rubata. Arrestato

Un clochard di 32 anni ha cercato di usare una carta di credito, risultata rubata, per acquistare dei capi d'abbigliamento in un negozio del Centro. Beccato dai Carabinieri è stato arrestato.

I militari lo avevano visto aggirarsi per le vie del Centro, nei pressi di piazza Venezia, e lo avevano seguito. A un certo punto il clochard è entrato in un negozio di via del Tritone dove ha preso dagli scaffali una serie di abiti per un valore totale di 1500 euro. Poi è andato alla cassa per pagare, estraendo la carta di credito incriminata. Ha provato due volte a effettuare il pagamento, ma senza riuscirci e allora ha cercato di allontanarsi, lasciando gli abiti.

Allora i Carabinieri lo hanno fermato e lo hanno perquisito, trovandogli addosso la carta di credito, poi risultata rubata. L'uomo è stato quindi arrestato per utilizzo indebito di carta di credito. Processato per direttissima, è stato condannato a un anno di reclusione e a 300 euro di ammenda.