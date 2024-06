Roma, clochard si dà fuoco al Tuscolano. Salvato dai passanti ma è grave

Un uomo senza fissa dimora si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco presso il parco 'Villa Lais', nel quartiere Tuscolano di Roma.

Alcuni cittadini prontamente intervenuti sono riusciti a spegnere le fiamme. La vittima con diverse ustioni sul corpo è stata trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso ma non in pericolo di vita.

L'ipotesi è di un tentativo di suicidio

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roma Tuscolano e della Compagnia di Roma Piazza Dante che stanno indagando sul caso. Al momento sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo e non vi siano responsabilità di terzi. Non si conoscono i motivi del gesto.