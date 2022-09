Roma, cocaina, eroina e hashish vicino a una scuola: arrestato spacciatore

Con quasi 30 grammi di droga tra cocaina, hashish ed eroina, spacciava nei giardini adiacenti a una scuola di Centocelle.

L'uomo, un 34enne, è stato arrestato dai carabinieri dopo i movimenti sospetti che hanno indotto i militari a perquisirlo. Lo spacciatore si trovava in un giardino accanto a una scuola tra via delle Palme e via Castore Durante ed è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina per 1,2 grammi, 16 dosi di eroina 4,8 grammi e 8 pezzi di hashish per 20 grammi, oltre a del denaro in contanti. L'arresto dello spacciatore è stato convalidato nelle stanze di piazzale Clodio.

Riparte “A scuola sicuri con i carabinieri”

Con l'inizio delle scuole riprendono i controlli delle forze dell'ordine nei pressi degli istituti, per la prevenzione contro le attività di spaccio e per garantire la legalità nelle scuole. Con l'iniziativa “A scuola sicuri con i carabinieri” saranno programmate attività di sensibilizzazione verso i temi più pericolosi per gli studenti, dal pericolo dello spaccio fino alla prevenzione degli adescamenti in rete, rivolti soprattuto ai minori.