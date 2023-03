Roma, Codacons: “Pagare multe è quasi impossibile. Gualtieri intervenga”

Il Codacons denuncia: pagare le multe a Roma sta diventando sempre più difficile. L'associazione dei consumatori ha deciso quindi di diffidare il sindaco Gualtieri: “Ripristini tutti i servizi per i pagamenti presso le tabaccherie e snellisca le procedure sul sito di Roma Capitale”.

Nello specifico il Codacons lamenta la fine della convenzione con Ancitel e Sisal che permetteva il pagamento presso i tabaccai convenzionati. Per pagare le multe, a parte la modalità di pagamento presso gli uffici postali, restano solo le procedure online, tramite le modalità di pagamento PagoPA. Tale modalità, tuttavia, taglia automaticamente fuori chi non possiede uno Spid e anche gli anziani che magari hanno meno dimestichezza con Internet. Senza contare che, dice il Codacons, il sito è articolato e farraginoso, cosa che mette in difficoltà anche i navigatori più esperti.

La diffida al sindaco

“Cosi - denuncia il Codacons - si disincentivano i cittadini spingendoli a non pagare le contravvenzioni, quando al contrario il Comune dovrebbe facilitare con ogni mezzo possibile tali pratiche. Per tale motivo diffidiamo oggi il sindaco di Roma Gualtieri a ripristinare tutti i servizi per i pagamenti presso le tabaccherie, e a snellire le procedure sul sito di Roma Capitale anche per evitare i ricorsi legali di quei cittadini impossibilitati a pagare le multe a causa della mala-burocrazia”.