Roma: colpisce al volto compagna incinta con un bottiglia poi tenta di strangolarla

Ha colpito al volto la compagna incinta con una bottiglia di vetro poi ha tentato di strangolarla.

Protagonista un 32enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato nella notte tra martedì e mercoledì , dai carabinieri della stazione di Tor Sapienza, intervenuti in via Federico Turano, in seguito a una richiesta di aiuto arrivata al 112.

Il racconto della vittima

La donna ha raccontato ai Carabinieri intervenuti che, a seguito di una discussione avvenuta poco prima per futili motivi, l’uomo l’aveva colpita al volto con una bottiglia di vetro causandogli delle ferite al volto e segni di strangolamento al collo.

Arresto convalidato da rito direttissimo

Raccolti gravi elementi indiziari a carico dell’uomo, d’intesa con la procura, i carabinieri lo hanno arrestato e successivamente accompagnato al carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale ha convalidato l’arresto. La donna, invece, in seguito alle lesioni riportate, è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Casilino in codice rosa, dove è stata refertata con 21 giorni di prognosi.