Roma come una foresta: erba alta, il siluro dell'Ugl al sindaco Gualtieri

Gualtieri finisce pesantemente nel mirino del segretario romano dell'Ugl, Ermenegildo Rossi, che lo attacca sui temi caldi per Roma. L'ultimo affondo riguarda il verde pubblico e l'erba alta che rende Roma come una foresta.

"Gualtieri pensi al presente e ai problemi dei romani invece di sognare la Roma del futuro", tuona Rossi.

L'affondo

“Apprendiamo - sottolinea Ermenegildo Rossi - che il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma ha lanciato l”allarme per l’erba alta, presente in abbondanza su tutti i marciapiedi, parchi, ville e strade della capitale: può portare danni alla salute, perché permette la diffusione di virus, insetti e zecche. Dopo aver visto in città cinghiali, serpenti e animali selvaggi di ogni natura, Gualtieri ha anche il primato di aver portato le zecche a Roma".

Allarme per le zecche

"Volevamo ricordare al Sindaco che le pulci non sono animali domestici ma sono un rischio per bambini e animali. Invece di pensare alla Roma del futuro Gualtieri pensasse alla Capitale del presente che vive di problemi e disagi, anche sanitari, sempre maggiori”, conclude il Segretario di Roma e Provincia dell’Ugl, Ermenegildo Rossi.