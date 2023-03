Roma, comincia la stagione primaverile a Capannelle: weekend di corse

Con un po' d'anticipo sulla primavera vera e propria che comincerà il 20 marzo, sabato 4 e domenica 5 si correranno le prime corse della stagione ippica primaverile all'Ippodromo di Capannelle. Un weekend di corse al galoppo e al trotto.

Sabato sarà dedicato alle gare di trotto. Le gare cominceranno alle 14,15. Otto sono le competizioni previste, tra cui due d'eccellenza: la gara per anziani di categoria A e B e una corsa per i soggetti di 4 anni. L'ultima delle otto gare, prevista per le ore 17,25 è stata selezionata come Seconda Tris del palinsesto ippico nazionale.

Il programma di domenica 5 marzo

Più articolato il programma per domenica 5: sette corse in tutto al galoppo, dal miglio ai 2 km, quattro supercondizionate, una per debuttanti, una perizia e una a vendere. Ogni gara vedrà correre almeno 10 cavalli. La prima corsa è il Premio Donatello, che comincia alle 14,35. Una gara sui 1800 metri. Segue alle 15,05 il premio Tupini: una corsa a 8. Alle 15:40 si disputerà la gara Arconte, seguita alle 16,20 da Ceprano, la quarta gara.