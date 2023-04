Roma compie 2776 anni: ecco gli eventi per celebrare il Natale della città

Il 21 aprile si avvicina. In quel giorno Roma compirà il suo 2776esimo compleanno. Per celebrare il Natale della città in città ci saranno numero iniziative a ingresso gratuito, mostre, visite guidate e molti eventi speciali.

Tra gli eventi più importanti, c'è sicuramente l'esposizione per la prima volta, nell'ambito della mostra Urbs Roma, del frammento di vetro dorato con la personificazione di Roma. Si tratta del reperto trovato negli scavi per la costruzione della stazione della metro C Porta Metronia. Si tratta di un reperto del IV secolo d.C., realizzato in vetro e foglia d'oro, in cui è raffigurata una donna con elmo e lancia, che rappresenta l'iconografia della città. Si tratta di un reperto unico. Non si registrano infatti altri ritrovamenti di questo tipo. L’esposizione è realizzata da Roma Capitale, dall'assessorato alla Cultura, dalla Sovrintendenza Capitolina in collaborazione e della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Sarà presentata anche una medaglia commemorativa prodotta dalla Zecca dello Stato. La cerimonia si svolgerà il 21 aprile alle 10,30, nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio.

Il restauro della Fontana della Dea Roma

Altro evento importante è l'inaugurazione della Fontana della Dea Roma sul Campidoglio, dopo il restauro eseguito dalla Soprintendenza Capitolina, con il supporto della Maison Laura Biagiotti e di Intesa San Paolo. L'intervento ha restaurato la statua, di epoca romana, le vasche e le superfici in travertino, ed è stato rimesso a nuovo anche l'impianto idrico.

A questo si aggiunge la deposizione, da parte del sindaco Roberto Gualtieri, di una corona di fiori all'Altare della Patria, a cui seguirà una messa officiata dal Cardinale Angelo De Donatis nella Cappella del Palazzo dei Conservatori.

Musei e mostre

Il 21 aprile l'accesso sarà gratuito a tutte le mostre e alle collezioni permanenti del Sistema Musei di Roma Capitale.

Tra le mostre visitabili ci sono: ai Musei Capitolini le mostre “La Roma della Repubblica”, “Cursus Honorum”, “l'Eredità di Cesare” e “Colori dell'Antico”, alla Centrale Montemartini la mostra “Colori dei Romani”, al Museo di Roma di Palazzo Braschi l'arte contemporanea in “Quotidiano”, mentre al Museo di Roma in Trastevere le tre mostre su Armando Trovajoli, la “Movida, Spagna 1980-1990” e “I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente”, alla Galleria d'Arte Moderna le mostre “Pasolini pittore” e “Visual diary”, al Casino dei Principi di Villa Torlonia la mostra su Primarosa Cesarini Sforza, al Museo Carlo Bilotti le sculture di Pericle Fazzini e al Museo delle Mura la mostra “Vite all'ombra del muro”. Infine il Macro resterà aperto fino alle 22, con l'ultimo ingresso consentito alle 21,30. Qui si potranno visitare le mostre “Retrofuturo”, “After The Light”, “Hervé Guibert”, “This and More”, “Rome is still falling”, “Tempus Fugit”, “What why WET?” e “Beethoven Was a Lesbian”.

Le visite guidate

Molte anche le visite guidate a cui si potrà partecipare prenotando tramite il numero 060608. Alle 10,30 una visita guidata all'Ara Pacis. Alle 11, nel Parco di Castel Fusano una visita al “Lido di Enea” e alla Villa di Plinio. Alle 11,30 visita guidata al Museo della Repubblica Romana del 1849. Alle 12 un visita guidata dedicata alla cucina romana, “Un menù romanista”, presso il Museo di Roma in Trastevere. Alle 12 e alle 15 una visita in due parti ai Fori Imperiali. Al Museo della Scuola Romana di Villa Torlonia, una visita guidata “Su una comunità di artisti nella Roma tra le due guerre”, a partire dalle 15. Poi una visita alla tomba degli Scipioni alle 15,15. Alle 16 visita guidata al Museo Napoleonico. Sempre alle 16 al Museo d'arte Moderna una visita per i più piccoli alla scoperta del mestiere dell'artista. Infine alle 17 una visita alla Casa Museo di Alberto Moravia.

Alle 12 e alle 14,30 visita guidata al Teatro dell'Opera di Roma, incentrata sulla storia della struttura. Alle 16, invece, al Mattatoio l’incontro “Agro romano e infrastrutture,transumanze, acquedotti e rotaie lungo la direttrice della via Latina”.

Gli altri eventi

Al Teatro India, alle 17,30 lo spettacolo “A Roma nun je frega”, una mise en éspace scritta da Francesco Giordano, Lorenzo Parrotto, Riccardo Parravicini e Roberta Azzarone che porteranno sul palco le poesie e i racconti più rappresentativi della raccolta “Metroromantici” dei Poeti der Trullo.