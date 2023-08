Roma, confermato l'arresto per il Conte Nero, discendente di Papa Pio II

È stato convalidato l’arresto di Ranieri Adami Piccolomini, il 48enne pronipote di Papa Pio II e soprannominato il “Conte nero”, rimasto al centro di una vicenda di violenza qualche giorno prima di ferragosto a Trastevere.

La richiesta del Pm

La pm Silvia Sereni, che aveva chiesto la convalida, contesta all’uomo il delitto di tentato omicidio e il giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo, nella notte tra il 9 e il 10 agosto, aveva ferito con un coccio di bottiglia un artista di strada keniota ed era stato arrestato dai carabinieri. Teatro del fatto piazza Sant’Apollonia, a pochi passi da piazza di Santa Maria in Trastevere. La vittima stava cenando in un locale quando è stata ferita al limite della giugulare: il keniota ha reagito colpendo l'aggressore con una sedia. Panico tra i presenti, urla da parte dei tantissimi giovani che animavano le vie di Trastevere. Sul posto sono giunte diverse ambulanze ed entrambi i feriti sono stati portati in ospedale.

L'intervento dei Carabinieri

Intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Porta Portese che indagano sui fatti. L'artista, miracolosamente salvo, è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. Il 'Conte nero', trattenuto in osservazione al Fatebenefratelli Isola Tiberina per esami diagnostici, è stato dimesso con 30 giorni di prognosi ed è finito in carcere.