Roma, consumi elettrici alle stelle: blackout a macchia di leopardo in città

Il caldo africano che sta investendo la giorni la Capitale non fa male solo alla salute ma anche alle cabine elettriche sparse in città. Nelle ultime ore le società di gestione della rete elettrica della Capitale stanno registrando picchi altissimi di consumo, dovuti in primis all'uso dei condizionatori che hanno fatto impennare i livelli di elettricità erogata.

Blackout dal Nomentano al Quadraro

Il risultato? Da due giorni in città stanno verificandosi continui distacchi di energia. Blackout a macchia di leopardo per evitare il tilt completo della rete. Le zone maggiormente colpite sono quelle di Roma Sud e Sud-Est, dove forse la presenza di cittadini è maggiore e le partenze per le ferie ancora non sono arrivate.

Segnalazioni via Social

Basta fare una ricerca ed inserire le parole chiave blackout Roma per accorgersi delle decine di segnalazioni di cittadini che lamentano mancate risposte delle società di fornitura elettrica.