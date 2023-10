Roma, Coppola in terapia intensiva: gravissimo il furbetto del quartierino

Danilo Coppola ha rischiato seriamente di morire e si trova tuttora ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva. L’ex banchiere e finanziere è stato colpito da un infarto e da un lungo arresto cardiaco in seguito al quale i medici sono riusciti a salvarlo per un pelo, ma la situazione dell’imprenditore cinquantaseienne rimane delicata.

Ex furbetto del quartierino

Coppola di recente era tornato a far parlare di sé per un’intervista rilasciata a Le Iene, in cui da condannato a sei anni (e due mesi e dodici giorni) per bancarotta fraudolenta e latitante in Svizzera aveva dato la propria versione della vicenda, rigettando le accuse che avevano portato nel 2022 alla condanna in Cassazione per il crac della sua società Porta Vittoria spa, che avrebbe dovuto riqualificare l’omonimo quartiere milanese.

Lo sfogo alle Iene

“Bancarotta de che?”, aveva sbottato Coppola nell’ambito del programma Mediaset, smentendo la tesi giudiziaria, e cioè che i 400 milioni di euro di buco della Porta Vittoria spa fossero legati a operazioni di “contrabbando finanziario” per deviare i fondi in Lussemburgo.