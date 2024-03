Roma crolla al 59° posto nella classifica europea: città sempre più povera

Londra è la migliore città europea e Roma sempre più povera sotto il profilo dell'economia. Seguono Parigi e Berlino. Appena sotto il podio, in quarta posizione, Roma. È la fotografia del rapporto annuale “Europe’s Best Cities”.

la graduatoria annuale realizzata dalla società di consulenza internazionale Resonance che passa al vaglio 180 città europee (aree metropolitane con più di 500mila abitanti) attraverso una lente di statistiche ufficiali e giudizi di residenti e visitatori espressi su Tripadvisor, Google, Facebook e Instagram.

Le italiane

E le altre città italiane? Milano compare in decima posizione, seguono Napoli (26° posto), Firenze (38esima), Venezia (57esima), Torino (88esima), Bologna (per un soffia nella classifica dei migliori cento centri, in 99esima posizione).

Roma bene il turismo, male l'economia

Come detto, al quarto posto c’è Roma che rispetto alla graduatoria del 2023 scala quattro posizioni (era ottava). La capitale italiana è quarta per livability, terza per lovability ma solo 59esima per prosperity. L’Urbe condivide con Madrid il primato nella categoria ristoranti ed è seconda per recensioni di Tripadvisor. Il report si concentra su alcune iniziative come l’allestimento dell’area di Torre Argentina col contributo di Bulgari, i nuovi ristoranti, le aperture alberghiere delle grandi catene del lusso. La pubblicazione inoltre ricorda il record di turisti attirati nella fase post-pandemia, nonostante le ondate di calore della scorsa estate e i “sottovalutati” parchi e percorsi verdi. Avvicinandosi al podio, Roma si è lasciata alle spalle due concorrenti turistiche spagnole: Barcellona (da quarta a settima) e Madrid (ora quinta, proprio alle spalle della capitale italiana).