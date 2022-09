Roma, crollo al Globe Theatre, la Procura sequestra il teatro e indaga

La procura apre le indagini sulle attività di manutenzione della scala del teatro di Villa Borghese che è crollata all'improvviso: le ipotesi di reato sono crollo colposo e lesioni.

“E' stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito un boato e le urla: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare”. Al concludersi dello spettacolo al quale hanno assistito decine di classi IV delle scuole superiori, gli studenti presenti al Globe Theatre lo scorso 22 settembre sono rimasti travolti dal crollo improvviso delle scale di legno esterne che collegano il terzo piano con l'uscita, cadendo per oltre tre metri. Il cedimento della struttura, su cui è stata aperta un'inchiesta, ha mandato undici ragazzi in ospedale e una ragazza è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Aperto un fascicolo: parte l'inchiesta

Sul posto sono giunti gli ispettori della Asl e l'area è stata sottoposta a sequestro, ma la procura vuole vederci chiaro dopo la giornata di terrore per gli studenti e, mentre si attendono le prime informative per valutare l'ipotesi di reato, è stato aperto un fascicolo. La struttura, da quanto dichiarato dal direttore organizzativo del teatro, ha subito un intervento di manutenzione nel maggio del 2021 per poi essere dichiarata regolarmente agibile un mese dopo, a giugno. Le indagini procedono con l'ipotesi di reato per crollo colposo e lesioni.

D'Amato, “Sei ragazzi già dimessi, una ragazza ha subito un intervento”

Il bilancio del crollo delle scale del teatro di Villa Borgrhese parla di undici ragazzi trasportati in ospedale, di cui uno trattato sul posto dell'incidente, ed è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio ha comunicare che “Sono sei i ragazzi già dimessi dagli ospedali dopo esser stati coinvolti nell’incidente di ieri presso il Globe Theatre. Una ragazza è stata sottoposta a intervento chirurgico che è andato bene e ora è vigile e orientata. Nel corso della giornata di oggi ci saranno ulteriori dimissioni”.