Roma, cura dei parchi fai da te: a Selva Candida un comitato adotta un parco

A Selva Candida è nato un comitato di cittadini impegnati nella promozione e nella tutela del patrimonio ambientale e del verde pubblico del quartiere. Si tratta del Comitato “Il Mio Amico Albero Parco Francesco Salerno”

Il comitato è nato a Selva Candida, un quartiere alla periferia nord-ovest della Capitale, poco oltre il Grande Raccordo Anulare. Francesca, Selena, Amedeo, Orlando, Rosy e tutti gli altri volontari del comitato danno il loro contributo per la cura del Parco Francesco Salerno, del Parco di Selva Candida e anche della Riserva Grande.

Le attività del comitato

Con l'autorizzazione del Comune, i volontari di questo comitato piantano nuovi alberi, zappano la terra e danno l'acqua alle piante, curano il verde e si preoccupano anche della salute degli insetti impollinatori: lasciano casette di legno per loro e evitano di rimuovere quelle che comunemente chiameremmo erbacce, perché queste piante in realtà serviranno agli impollinatori. Una volta piantati nuovi alberi, questi vengono fatti adottare dai cittadini del quartiere. È così che nei parchi del quartiere, oltre al Francesco Salerno anche il Parco di Selva Candida e quella della Riserva Grande sono nati luoghi come “Viale dei Ricordi” e il “Bosco del Brenno”. In questo modo si crea un forte legame tra i cittadini e il verde.

L'ultimo progetto condotto dal comitato è stato realizzato in via Gaverina e ha preso il nome di “Giardino delle Emozioni”. Si tratta di una vera e propria oasi, un luogo che nei mesi estivi offrirà uno spazio di ombra e refrigerio, mitigando il calore tipico di aree completamente edificate. E offrirà anche un luogo di aggregazione per gli abitanti del quartiere, senza contare l'effetto positivo per la biodiversità.

L'incontro con il presidente Palmieri

Venerdì 24 marzo il presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Gianmarco Palmieri ha incontrato i volontari del comitato e insieme a loro ha inaugurato una nuova fontanella nel Parco Francesco Salerno. Una fontana che aiuterà il lavoro dei volontari nella cura del parco. “Questo progetto - ha commentato Palmieri - è l'esempio di come si possono sviluppare le aree verdi in città”.