Roma, da covo di spaccio a luogo di sport: nasce la palestra della legalità

Locali sgomberati che prima erano in mano agli spacciatori, sono diventati oggi un luogo dedicato allo sport. In particolare alla boxe. Nel quartiere San Basilio è nata infatti la Palestra della Legalità, gestita dalle Fiamme Oro (il gruppo sportivo della Polizia di Stato). All'inaugurazione erano presenti i ministri Abodi e Piantedosi, insieme al sindaco Gualtieri e all'assessore Onorato.

Alla cerimonia erano presenti anche Lamberto Giannini, capo della Polizia, e Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute Spa. Il progetto è nato infatti da un protocollo d'intessa tra il Ministero dell'Interno e Sport e Salute. Nello specifico i locali riqualificati sono quelli di via Carlo Tranfo. Gli ambienti erano ormai abbandonati e venivano usati come centro di spaccio.

Gualtieri: “Splendido esempio di collaborazione tra istituzioni”

"Questo è un esempio straordinario di collaborazione tra istituzioni e forze politiche diverse - ha detto il sindaco Gualtieri – questi locali, che erano occupati, sono stati sgomberati dalla sindaca Raggi e noi abbiamo proseguito questo lavoro facendone una palestra, destinata a diventare un presidio di cittadinanza attiva e inclusiva".

Le parole dei due ministri

"La sicurezza si nutre di tanti aspetti - ha commentato il ministro Piantedosi - Posti come questi possono contribuire a dare una diversa rappresentazione e percezione dello sport, non un evento tribale di divisione, come quello di ieri. Mi auguro che questa palestra offrirà l'opportunità di avere una visione diversa della vita e spero che tra qualche anno qualche medaglia olimpica possa arrivare anche da qualche ragazzo che ha cominciato qui".

“Lo sport è fondamentale per il miglioramento della qualità della vita - ha aggiunto il ministro dello Sport Abodi - spero che la palestra sia capace di alimentare la fiducia e la speranza in un territorio come questo: le periferie non sono solo quelle delle grandi città ma anche quelle della marginalità sociale, in questi luoghi si dà speranza e fiducia"