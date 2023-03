Roma, dal Centro alla periferia crollano i prezzi delle case: -23% in 10 anni

Crollano i prezzi delle case a Roma: dal Centro alla periferia in poco più di dieci anni, dal 2010 in poi, i prezzi sono calati del 23%. Il prezzo medio di un'abitazione nella Capitale è di 3318 euro al metro quadro.

A segnalarlo è Assoutenti che commenta così i dati diffusi dall'Istat. L'associazione ha preso in considerazione, oltre a Roma, anche Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo i prezzi sono in constante e vertiginosa crescita: al metro quadro si paga 5199 euro in media. Quella in cui, in media, si paga di meno è invece Torino, dove al metro quadro il prezzo è di 1924 euro. Anche a Torino, infatti, dal 2010 c'è stato un calo dei prezzi del 15,6%.

La distribuzione dei costi a Roma

Ovviamente le case più costose a Roma sono quelle del Centro. Il prezzo è di 7410 euro al metro quadro. Il prezzo più basso lo si trova invece nell'estrema periferia est della città, nelle zone di Lunghezza e Castelverde. Qui il prezzo al metro quadro è di 1720 euro.

Tenendo conto della media, un'abitazione di 70 metri quadri a Roma costa intorno ai 232260 euro. Il che significa che una persona con una stipendio medio di 1800 euro netti, per comprare una questa casa impiegherebbe 10 e 8 mesi circa.