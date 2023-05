Roma, dall'8 maggio una nuova linea di bus notturni per Ostia e Acilia

“A partire da lunedì 8 maggio sarà attivo sul territorio del X Municipio un nuovo servizio della rete bus notturna gestita da Atac”. Ad annunciare l'arrivo di questo nuovo servizio a Ostia e Acilia è Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma.

Il provvedimento, spiega l'assessore, è volto a potenziare il trasporto pubblico nel Municipio X, servendo soprattutto aree per ora scoperte dal servizio notturno. Nello specifico si tratta di stazioni come Ostia Ponente, Infernetto, Casal Palocco, Acilia, Axa e Axa-Malafede. “Tali modifiche – spiega Patanè - rientrano nell’ambito della nuova attività di ripianificazione della rete di superficie su gomma che abbiamo avviato con i Municipi, insieme al Dipartimento Mobilita Sostenibile e Trasporti, Roma Servizi per la Mobilità e Atac”.