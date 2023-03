Roma, dehors nelle vie del Centro: sequestrati ma mai rimossi. La denuncia

Un dehor in una via del Centro sottoposto a sequestro, con tanto di sigilli, transenne, nastri bianchi e rossi e avvertimenti sulle pene che si rischiano in caso di violazione del sequestro. Eppure il dehor sequestrato è intatto sulla strada. Succede a Roma in via dei Prefetti.

A dencunciarlo è un utente di Twitter che pubblica la foto del dehor sotto sequestro penale nella centralissima via, situata a pochi metri dalla Camera dei Deputati. “Il mezzo dehors di via dei Prefetti - twitta l'utente - è sotto sequestro dal settembre del 2022. Siamo a metà marzo 2023 e non è stato tolto manco un chiodo”.

Un'utente gli risponde pubblicando un'altra foto che mostra un altro dehor nelle stesse condizioni: sequestrato da sei mesi, transennato e chiuso, ma mai rimosso. “Sei mesi di 'sto schifo” dice quest'altro utente.