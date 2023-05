Roma, discoteca abusiva in un'associazione culturale: scatta il sequestro

I locali di un'associazione culturale del quartiere Tuscolano a Roma sono stati trasformati in una discoteca abusiva. Scoperti dalla Polizia, è scattato il sequestro.

Nel weekend gli agenti della Divisione Amministrativa del Commissariato Tuscolano si sono insospettiti, notando un insolito andirivieni di persone presso la sede di quella che, sulla carta, è un'associazione culturale dedita ad attività pedagogiche e culturali. Gli agenti hanno quindi monitorato la situazione notando una coda di persone in attesa di entrare nei locali dell'associazione. All'entrata c'era anche un addetto alla sicurezza che lavorava come buttafuori.

La discoteca abusiva

I poliziotti sono quindi entrati nel locale scoprendo che era stato trasformato in una vera e propria discoteca. In una sala di 200 metri quadri erano state installate luci varie e un dj set. Nel locale, privo di sistemi antincendio e pieno di suppellettili fatiscenti e infiammabili, c'erano circa 100 persone che ballavano. L'associazione non aveva alcuna autorizzazione per svolgere questa attività, pertanto gli agenti hanno posto sotto sequestro il locale, apponendo i sigilli.