Roma, domenica ecologica in arrivo: il 30 stop al traffico

Domenica 30 gennaio stop alla circolazione delle automobili in Ztl Fascia verde. A causa dell'inquinamento atmosferico in arrivo una domenica ecologica con blocco del traffico in città.

Stop al traffico per contrastare l'inquinamento atmosferico. L'ordinanza, firmata dal sindaco Gualtieri, segue il calendario di date fissate per l'attuazione del blocco totale della circolazione veicolare.

Fasce orarie

Divieto di circolazione in Ztl Fascia verde dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per tutti i veicoli. Inoltre i riscaldamenti nelle abitazioni non potranno superare le 12 ore di utilizzo e i limiti fissati per legge.

Esenzioni

Deroghe ed esenzioni per alcune tipologie di veicoli che potranno circolare, a prescindere dalla fascia oraria, domenica 30. Via libera ai veicoli ibridi, elettrici, alimentati a metano, GPL o Bi-Fuel, a benzina euro 6, veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi e per quelli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all'effettuazione di accertamenti o trattamenti sanitari connessi all'emergenza COVID-19, compresa la somministrazione dei vaccini.

Alfonsi: "Ridurre le emissioni è un imperativo categorico per salvaguardare l'aria"

L'Assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi ha spiegato così la decisione: "La riduzione delle fonti di emissioni è uno degli obiettivi fissati dall’ Agenda 2030, un imperativo categorico per la salvaguardia della qualità dell’aria che respiriamo. Le domeniche ecologiche sono uno strumento che ci consente di agire per limitare l’impatto del traffico sull’ambiente che ci circonda. Le giornate scelte sono state infatti individuate tenendo conto dei periodi potenzialmente critici per le condizioni meteorologiche di stabilità atmosferica, e calendarizzate in modo da evitare concomitanze con particolari eventi di interesse collettivo o festività religiose”