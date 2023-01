Roma, donna trovata morta nell'androne di un palazzo a Monteverde

Il cadavere di una donna tra i 30 e i 40 anni è stato trovato nell'androne di un palazzo in via Edoardo Jenner, nel quartiere Monteverde. Sul posto la Polizia e la scientifica per comprendere le reali cause della morte.

A dare l'allarme, chiamando il 112, sono stati i vicini della donna che riferiscono di aver sentito un forte tonfo per le scale. Usciti a controllare l'hanno trovata senza vita in fondo alle scale del palazzo. La donna presenta ferite al bacino e al gluteo, compatibili con la caduta. Gli inquirenti per ora ipotizzano la caduta accidentale o il suicidio.