Roma, due donne colpite a martellate a Torre Gaia. Si indaga sull'aggressore

Due donne, madre e figlia, sono state aggredite a colpi di martello da un uomo che è poi riuscito a scappare. Le due vittime hanno riportate delle ferite e sono state trasportate in codice giallo al policlinico Tor Vergata. La Polizia sta cercando di ritrovare l'aggressore.

Il fatto è accaduto intorno alle 9,50, in via Paolo Ferdinando Quaglia, all'altezza dell'incrocio con via Acquaroni. L'uomo ha aggredito le due donne, una di 55 e l'altra di 34 anni, con un oggetto contundente, probabilmente un martello. Poi è scappato. Gli agenti del Commissariato Casilino stanno cercando di rintracciarlo.