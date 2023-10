Roma, due morti in un incidente d'auto, tra i feriti anche due bambini

Due persone sono morte a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Palestrina, in provincia di Roma. È successo ieri sera, poco dopo le ore 22, quando due auto si sono scontrate in via Provinciale Carchitti, all'altezza del civico 20. Nello scontro sono rimaste coinvolte in tutto sei persone.

Bambini in codice rosso

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina. Per due delle persone coinvolte nell'incidente non c'è stato niente da fare, mentre due bambini, di 5 e 10 anni, sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli. Un'altra persona è rimasta ferita in modo lieve.

Più grave il bimbo di 5 anni

Il bimbo più piccolo, di appena cinque anni, è ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Gemelli, in prognosi riservata, per politrauma. Ancora da chiarire la dinamica ma, stando ai primi rilievi, l'alta velocità ha avuto un ruolo primario nell'incidente