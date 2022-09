Roma, due ragazze tentano furto in un appartamento: una è minorenne

Obbligo di firma e affidamento a una casa famiglia per le due ragazze che sono state colte in flagranza di reato mentre tentavano un furto in appartamento.

È successo in un condominio in viale Giulio Cesare, dove i movimenti sospetti delle due ragazze hanno attirato l'attenzione dei carabinieri che dopo averle seguite fino all'interno di uno stabile, le hanno fermate mentre stavano tentando di forzare la porta di un appartamento. Le ragazze, una 27enne e una minorenne di 14 anni, si erano prima accertate che non vi fosse nessuno nella casa e dopo la perquisizione sono state trovate in possesso degli oggetti atti allo scasso, tra cui delle chiavi alterate, grimaldelli e una lastra di plastica rigida.

La minorenne, non imputabile, è stata affidata a una casa famiglia

Mentre la 27enne è stata arrestata per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato degli strumenti per lo scasso e sottoposta all'obbligo di firma per 1 anno e sei mesi, la 14enne, in quanto minorenne e quindi non imputabile, è stata affidata ad una casa famiglia trovata dalla Sala Operativa Sociale del comune di Roma.