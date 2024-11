Roma e Giubileo: Gualtieri divulgatore paparazzato da un palazzo di viale Angelico. Per i super video social usa il gobbo

A furia di lezioni divulgative spammate sui social con video continui in cui il sindaco di Roma documenta l'intensa attività sui cantieri romani, il sindaco di Roma finisce per essere paparazzato e si scopre che usa il classico gobbo.

Insomma, dietro l'attività frenetica che lo porta a giare come una trottola da un punto all'altro di “Roma in movimento” c'è un'organizzazione quasi televisiva composta da un assistente e un video maker che sulla telecamera ha appeso il classico “gobbo” un foglio di carta a caratteri “cubitali” cha permette al sindaco divulgatore di non imparare a memoria il testo e di avere una “narrazione fluida”.

Filmato il backstage dei "corti"

Ma quello che doveva essere un “segreto della produzione”, è stato scoperto filmato dai residenti di viale Angelico, dove il sindaco era impegnato a “deceppare” i resrti degli alberi tagliati, che ha spedito il video della “paparazzata” a Welcome to favelas”e da qui spopola e alimenta l'ironia