E' morto Pierluigi Concutelli: i funerali si svolgeranno a Roma

È morto a Roma Pierluigi Concutelli, il terrorista nero che fu uno dei capi di Ordine Nuovo. Dopo una lugna malattia si è spento nella sua casa, dove scontava la sua pena all'ergastolo agli arresti domiciliari. I funerali si svolgeranno a Roma, nel quartiere di Talenti.

La condanna gli era stata inflitta per aver assassinato il giudice Occorsio nel 1976. Nel 2011, per motivi di salute, la sua pena era stata commutata in arresti domiciliari. Da giovane, dopo una breve esperienza nel Fronte Nazionale di Junio Valerio Borghese, passò a Ordine Nuovo, di cui poi divenne uno dei capi. Nel 1975 partecipò al tentativo di fodnere Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, operazione che però fallì. Nel 1976 uccise il giudice Occorsio. Il movente era lo scioglimento dell'organizzazione a causa delle sue indagini. Nel febbraio del 1977 fu arrestato. Durante la sua permanenza in carcere ha commesso altri due delitti: nel 1981 e nel 1982 uccise due altri militanti di estrema destra detenuti, perché ritenuti traditori e collaborazionisti. Nel 2009 fu colpito da un'ischemia, cosa per cui nel 2011 fu messo ai domiciliari.

Il suo funerale si svolgerà in una chiesa di Talenti a Roma