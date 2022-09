Roma, ecco la scuola di volontariato: la Caritas apre i corsi di formazione

Partiranno il 10 ottobre e sono otto gli incontri totali che in un mese offriranno agli allievi una formazione per operare nel mondo del volontariato.

Le iscrizioni sono aperte e gli appuntamenti saranno tenuti dagli operatori e dagli animatori della Caritas in più fasce orarie per permettere la massima partecipazione possibile a coloro che sceglieranno di intraprendere il percorso di formazione che finirà il 10 novembre.

Il corso per entrare subito in azione

Con otto incontri, che si svolgeranno presso la sede della Cittadella della carità in via Casilina vecchia 19, all'altezza della fermata Lodi della Metro c, si potrà partecipare a una formazione che prevede moduli base e approfondimenti sul mondo del volontariato. Al termine del corso si avrà la possibilità di mettersi subito all'opera come volontari nelle opere-segno promosse dalla Diocesi di Roma nelle attività a favore dei senza dimora, dell’integrazione dei cittadini immigrati, nella promozione della solidarietà al fianco dei giovani in difficoltà, delle famiglie, degli anziani soli. Le iscrizioni chiudono il 7 ottobre e sono prenotabili presso l’Area educazione, volontariato e cittadinanza attiva, contattando il telefono 06.88815150, dal lunedì al venerdì ore 9-16, o tramite la mail volontariato@caritasroma.it.