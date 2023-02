Roma, Enrico Gandolfi: morto il consigliere del Municipio XIII. Aveva 39 anni

Lutto nella politica romana: è morto il consigliere del Municipio XIII Aurelio. Aveva appena 39 anni. Era presidente della Commissione Sport, Scuola, Cultura e Politiche Giovanili. Cordoglio da parte del Coni del Lazio.

“Un ragazzo preparato e disponibile - ha detto in una nota il fiduciario del Coni per Municipio XIII Antonio Ranalli - aveva preso a cuore le problematiche delle società sportive del territorio. Si stava occupando di un bando che riguardava sport e disabilità. Il suo impegno, il suo altruismo, la lunga esperienza nello scoutismo, l'impegno associazionistico e l'esperienza di consigliere municipale, pur in un momento così particolare e difficile, saranno ricordati da tutti”.

A dare l'annuncio della morte di Gandolfi è stata la sua collega Angela Lidia Fanara, capogruppo del Pd nel Municipio XIII: “Oggi è venuto a mancare il nostro compagno di partito Enrico Gandolfi - ha scritto su Facebook - che la terra ti sia lieve Enrico”.

Il cordoglio del sindaco Gualtieri

“Una terribile tragedia - ha scritto il sindaco di Roma su Facebook e Twitter - l'improvvisa scomparsa di Enrico Gandolfi, consigliere di appena 39 anni del XIII Municipio. Ci lascia una persona di grande valore, sempre disponibile e attento ai bisogni della comunità. Mi stringo al dolore dei familiari e dei tanti amici che lo piangono”.