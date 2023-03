Roma, entrano nel negozio ma rubano solo i profumi, lasciando i soldi

Ignoti hanno rapinato una profumeria nella notte, entrando da una vetrina spaccata. La particolarità è che i ladri non hanno rubato i soldi dalla cassa, ma si sono concentrati solo sui profumi.

Il fatto è avvenuto in una profumeria di viale Marconi, intorno alle 4 della notte tra martedì e mercoledì. I rapinatori per spaccare la vetrina hanno usato la grata divelta di un tombino. Accertamenti in corso per risalire ai responsabili dell'insolito furto di profumi.