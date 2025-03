Roma, esplode la primavera della moda a Palazzo Colonna: sfila Morfosis

Esplode la primavera della moda a Palazzo Colonna: sfila Morfosis

Morfosis presenterà la nuova collezione Spring/Summer 2025, Im-Perfection (14), a Roma alla Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza SS. Apostoli, 67, Roma. Le nuove proposte, realizzate dalla talentuosa stilista Alessandra Cappiello, saranno svelate attraverso delle sfilate ed un’elegante trunkshow venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo 2025. Il brand celebra l’unicità e l’autenticità, ponendo la ricerca di qualità e originalità nei tessuti come pilastro fondamentale.

La filosofia Morfosis

Morfosis significa forma: indossare questi capi divenire un’unica forma, è un’esperienza di benessere e bellezza, un’emozione da ricordare. La collezione unisce l’energia della città alla libertà degli spazi aperti, proponendo texture che raccontano storie di tradizione e modernità.

I tessuti e i colori dell'anno

La donna Morfosis è sofisticata, sicura e indipendente, capace di esprimere la propria personalità con naturale eleganza. I colori spaziano dai toni della terra alle combinazioni in bianco e nero, con stampe animalier, onde, fiori e graffiti pop. I tessuti sono leggeri e ariosi, con giochi di lucido-opaco nelle lavorazioni fil coupé, jacquard bicolore e tulle arricchito di lurex. Le silhouette alternano volumi fluidi e morbidi a strutture più definite: pantaloni ampi, camicie oversize, blazer doppiopetto, gonne drappeggiate e bustier, fino agli abiti lunghi e alle giacche jacquard dal fascino senza tempo. L’equilibrio tra comfort e raffinatezza crea un’eleganza naturale, con tocchi freschi ed eclettici. Ogni pezzo è prodotto artigianalmente in Italia, in edizione limitata, nel rispetto della sostenibilità e della tradizione sartoriale, confermando l’impegno di Morfosis verso un lusso consapevole e senza tempo.

Chi è Alessandra Cappiello

Sognatrice e caparbia, mamma orgogliosa di Zoe e Emanuele, Alessandra Cappiello fin da piccola frequenta il mondo dell’arte sviluppando sensibilità creativa e competenze artistiche al fianco della nonna, artista. Dopo gli studi classici e l’esame da procuratore legale, per “sentirsi libera" ha fondato nel 2004 il proprio marchio Morfosis e nel 2008 è stata finalista alla IV edizione del prestigioso concorso di Vogue WHO’S ON NEXT. Tanta strada è stata fatta da quel momento con la partecipazione a sfilate e esposizioni nazionali ed internazionali a Parigi, Tokyo, Firenze, Milano e Roma e l'orgoglio di vedere i propri vestiti indossati da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura internazionale come le pianiste Katia and Marielle Labeque, la violista Viktoria Mullov, la star della musica mondiale Madonna. Oggi Morfosis , di cui Alessandra è amministratrice e direttrice artistica, è una realtà consolidata della scena romana, apprezzata dal sistema moda nazionale e internazionale.