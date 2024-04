Roma, evacuato l'hotel Barberini per esalazioni: quattro turisti intossicati

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico della polizia locale di Roma Capitale sono impegnati in via Rasella, al civico 3, dove è in corso l’evacuazione dell’hotel Barberini per presunte esalazioni tossiche.

Secondo un primo bilancio sono 4 le persone intossicate che hanno necessitato delle cure mediche del caso. Sul posto vigili del fuoco e personale della polizia locale, per la messa in sicurezza dell’area e la viabilità della zona.

Per precauzione sono state chiuse al traffico pedonale automobilistico via delle Quattro Fontane, da Piazza Barberini a Via Rasella e via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio.

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, le esalazioni sarebbero riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell'albergo. Sono state fatte evacuare tutte le persone all'interno della struttura al fine di permettere un più accurato controllo. Sono state inoltre affidate al 118 cinque persone intossicate dai vapori per il trasporto all'ospedale.