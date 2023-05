Roma, l'Ex Filanda: Cam Spa e It's vincono il concorso di Reinventing Cities

Cam Spa e It's hanno vinto il concorso internazionale Reinventing Cities di Roma, con il loro progetto per la riqualificazione del complesso dell'Ex Filanda.

La Ex Filanda si trova in viale Castrense, a ridosso delle Mura Aureliane non lontano da piazza San Giovanni. L'edificio era nato negli anni 20 come un centro artigianale, dove si lavorava la seta. Successivamente è stata utilizzata per altri scopi. Ma l'abbandono e gli incendi che l'hanno colpita nel 2015 hanno però ridotto l'edifico quasi a un rudere.

Il progetto di recupero

Il progetto comprende la costruzione di spazi collettivi e per il co-working e aree food e luoghi per eventi. Il progetto comprende anche una migliore accessibilità al vicino Parco Carlo Felice, tramite la riapertura del passaggio attraverso le Mura Aureliane. Gli interventi di riqualificazione saranno eseguiti in collaborazione con a MAC srl, OGB Studio, SOCIP, Urban Regeneration, DoveVivo,Excellence, Arch. Lorenzo Busnengo, Andrea Jemolo.