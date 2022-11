Roma Expo 2030: il bocconiano Lamberto Mancini nuovo dg della Fondazione

Il Cda della Fondazione Expo Roma 2030, presieduto da Massimo Scaccabarozzi, ha nominato, a pochissime settimane dalla sua costituzione, Lamberto Mancini Direttore Generale.

Lamberto Mancini, manager che ha sviluppato negli anni una profonda sensibilità istituzionale, ricoprendo ruoli di prestigio nei settori della Cultura e degli Eventi a Roma e in altre importanti realtà italiane, insieme al Presidente della Fondazione Massimo Scaccabarozzi ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, contribuirà a portare avanti le attività con cui la Fondazione affiancherà le iniziative ed i progetti del Comitato Promotore Istituzionale.

Con la nomina di Lamberto Mancini la Fondazione diventa pienamente operativa nella sua mission di promuovere il valore dell’Expo presso le forze sociali e produttive del territorio regionale e nazionale, allargando il consenso della candidatura a tutta la società civile, della città e del Paese, perché questa rappresenta una grande occasione di rilancio e di crescita per l’intera Nazione.

Chi è Lamberto Mancini

Lamberto Mancini, laureato in Economia e Commercio con master in Business Administration in SDA Bocconi, è un manager di lunga e provata esperienza nazionale ed internazionale, ha ricoperto incarichi apicali in settori fondamentali dell’entertainment, del turismo, dell’audiovisivo e dei grandi eventi. È stato Amministratore Delegato di Lingotto Fiere; Direttore Generale del Touring Club Italiano; Amministratore Delegato di Cinecittà Studios SpA; Direttore Generale di Fondazione Cinema per Roma. Nella sua carriera ha ricoperto molti incarichi associativi, come Segretario Generale di ANICA, Direttore di Confindustria Cultura Italia, Referente ICE per l’internazionalizzazione e Presidente del Distretto dell’Audiovisivo e dell’ICT.