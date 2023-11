Roma Expo 2030, ultimo tango a Parigi: delegazione in Francia per il miracolo

Una serata di gala all’Hotel Plaza Athénée, uno dei luoghi più esclusivi di Parigi. Un evento dedicato alla candidatura italiana con i delegati del Bureu international des expositions. Lo riferisce una nota. La serata, organizzata dal Comitato Expo 2030 Roma in collaborazione con il Cercle des Ambassadeurs e la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unesco.

Presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Luciano Nobili, presidente della Commissione speciale Expo 2030 della Regione Lazio, dell'assessore del Comune di Parigi all'Europa, relazioni internazionali e alla Francofonia, Arnaud Ngatcha, l'ambasciatore Jean-Paul Carteron, il presidente del Circolo degli ambasciatori, e di Giuseppe Scognamiglio, direttore generale del Comitato Expo 2030 Roma.

Ospiti d'onore

Tra gli ospiti d'onore, il generale Roberto Vittori, astronauta dell’Agenzia spaziale italiana e dell’Agenzia spaziale europea, che ha offerto una prospettiva unica sull'entusiasmante connubio tra la scienza spaziale e l'Expo Universale.Inoltre, il rinomato economista Christian de Boissieu di Les Echos ha condiviso il suo appello per la candidatura di Roma. L'evento ha rappresentato un’opportunità unica per la Capitale di presentare la sua candidatura in un contesto internazionale, evidenziando il supporto e l'entusiasmo di una vasta rete di sostenitori provenienti da diverse sfere della società.

La serata

La serata, con una cena stellata, sarà stata arricchita dagli interventi delle figure politiche e ha visto la partecipazione anche di rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale e sociale, tra cui Enel, Cnh, Credit Access, Generali, Avsi, Fondazione Kennedy e Macfrut. Come segno di riconoscimento e apprezzamento, alla fine dell'evento gli ospiti sono stati omaggiati con un cadeau speciale offerto dalla Regione Lazio: l'olio extra Vergine di Oliva, simbolo di autenticità e tradizione italiana.