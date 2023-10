Roma, fa apprezzamenti alla moglie: proprietario di casa spara all'affittuario

Una lite dovuta ad apprezzamenti fatti alla moglie. Questo avrebbe spinto un uomo di 71 anni, italiano, a sparare all’inquilino di un appartamento di cui è proprietario. Sulla vicenda, avvenuta ieri pomeriggio poco prima delle ore 18 in via Casale Ciminelli, nella periferia a sud-est di Roma, stanno indagando gli agenti delle volanti della questura della Capitale.

Il caso

Secondo gli accertamenti eseguiti dai poliziotti intervenuti sul posto, a seguito di diverse segnalazioni, la lite sarebbe scoppiata per apprezzamenti che l'affittuario, un uomo di 41 anni, romeno, avrebbe fatto alla moglie del proprietario di casa, per poi degenerare. Un fatto che si sarebbe aggiunto a precedenti discussioni avvenute tra i due. La vittima è stata portata al policlinico Tor Vergata dopo aver riportato delle ferite a una mano. Il 71enne, invece, è stato denunciato.

Il precedente

Non è la prima volta che un affittuario viene preso a colpi d'arma da fuoco dal proprietario di casa. Lo scorso giugno al Tuscolano ci furono colpi di arma da fuoco per dei canoni di affitto non pagati e continue lamentele degli altri condomini per la musica troppo alta. Il ferito si salvò perché si barricò in bagno per chiamare le forze dell'ordine. Il giustiziere fu arrestato.