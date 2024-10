Roma fa moda, Morfosis presenta la collezione Autunno/Inverno 2024-2025 alla Coffee House di Palazzo Colonna

Morfosis celebra l'unicità e la preziosità dei materiali, grazie ad una collezione pensata per chi desidera vivere ogni giorno con stile e raffinatezza. La talentuosa stilista Alessandra Cappiello presenterà le nuove proposte Autunno/Inverno 2024-2025 Im-Perfection (13) con un elegante trunk show nella settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna.

L'appuntamento è in Piazza SS. Apostoli 67, a Roma, giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024. Ogni capo è concepito per offrire una nuova esperienza sensoriale, dove la qualità e l'esclusività si fondono in un connubio di eleganza senza tempo. Morfosis continua a trasformare il concetto di imperfezione in qualcosa di straordinario, esaltando le peculiarità di ogni tessuto. La seta, le lane più pregiate, i velluti, le lavorazioni dévoré e imprimé si uniscono in una palette di colori caldi e vibranti, regalando a chi li indossa una sensazione di lusso e confort.

L'abito fa il monaco di classe, se di sartoria

Vestirsi diventa un'esperienza di piacere e di espressione personale. Ogni outfit è un‘occasione per esprimere sogni e desideri, con una sartorialità che rispecchia l'attenzione ai dettagli e la maestria artigianale europea. La cura nella scelta dei materiali e la lavorazione artigianale garantiscono capi destinati a durare nel tempo restando sempre attuali e distintivi.

“Non vogliamo essere perfette, ma uniche”

Camicie, giacche, pantaloni della collezione AI 24/25 sono concepiti per essere mixabili tra loro in un caleidoscopio di soluzioni, permettendo a ogni donna di creare il proprio outfit, espressione autentica della propria personalità. Pezzi unici o Limited Edition sono tesori da custodire nel proprio guardaroba, ideali per chi desidera distinguersi con discrezione e classe. Ogni dettaglio, dalla selezione delle fibre alla confezione finale, riflette l'impegno verso la sostenibilità e l'eccellenza.

Prodotti rigorosamente secondo i più alti standard europei, i capi della collezione AI 24/25 di Morfosis sono un omaggio alla tradizione sartoriale italiana, rivisitata con un tocco contemporaneo per una donna che sa apprezzare la bellezza autentica e la qualità senza compromessi.