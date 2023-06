Roma fa paura, spari contro un 36enne cileno a Ostia: ferito al fianco

Roma continua a fare paura: a Ostia un 36 cileno è stato ferito gravemente da dei colpi di pistola in quello che sembrerebbe un vero e proprio agguato. La Polizia sta ancora indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il fatto è accaduto intorno alle 5,40 del mattino sul Lungomare Duca degli Abruzzi, all'altezza di piazza Scipione l'Africano. A quell'ora la Polizia ha ricevuto numerose telefonate in cui si segnalava una sparatoria in quella zona. Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia del Distretto Lido e i sanitari del 118, ma al loro arrivo hanno trovato solo delle macchie di sangue sull'asfalto. Gli agenti si sono allora recati al vicino ospedale Grassi di Ostia dove hanno trovato la vittima.

Le indagini

L'uomo, gravemente ferito a un fianco, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita. Ai poliziotti ha riferito di essere di origini cilene e di trovarsi a Roma per turismo, ospitato da dei parenti. Secondo il suo racconto, sarebbe arrivato all'ospedale aiutato da un passante che non conosceva. Le sue dichiarazioni non convincono gli inquirenti, considerando anche che l'uomo non ha con sé nessun documento d'identità.

La rissa nella notte

Sul Lungomare sono in corso i rilievi degli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica. Saranno analizzate anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto.

Gli agenti stanno indagando anche per verificare se ci sono dei collegamenti con la grave rissa scoppiata nella notte poco distante, sul Lungomare Toscanelli. Alle 3 di notte, infatti, è scoppiata una violenta rissa sfociata in un combattimento con i coltelli. Avvertiti dalle persone che abitano nei paraggi, sono sopraggiunti i Carabinieri che ha trovato a terra un libico e un sudamericano, entrambi feriti con armi da taglio. Gli altri partecipanti alla rissa, quattro sudamericani, hanno tentato di fuggire ma sono stati intercettati dai Carabinieri. Erano tutti feriti: i militari li hanno arrestati e la loro posizione è ora al vaglio.