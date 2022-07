Roma Fashion Week: 5 giornate dedicate alla moda, si sfila pure in Campidoglio

Roma dimentica per qualche ora incendi e spazzatura e prova a imporsi come Capitale del glamour grazie alla Roma Fashion Week. Dall'11 al 15 luglio la Città Eterna ospita l'evento organizzato da Altaroma, che si dividerà tra via Guido Reni e il Campidoglio.

La moda dei designer emergenti e dei brand indipendenti sarà di nuovo protagonista a Roma. Culla dei nuovi talenti, la Roma Fashion Week - attraverso il lavoro svolto da Altaroma in concerto con le istituzioni sostenitrici della società -, ristabilisce un nuovo dialogo con la Città Eterna. La patria della dolce vita torna a essere la bandiera di un lifestyle innovativo, dove gli spazi della città diventano lo scenario prediletto da numerosi designer che da tutto il mondo decidono di promuovere qui il Made in Italy più genuino.

Tutti gli appuntamenti della Roma Fashion Week

Questa edizione estiva si compone di cinque giornate dedicate alla moda del futuro in un programma che vede riconfermati tutti i progetti chiave. Come SHOWCASE che, giunto alla decima edizione, vedrà per la prima volta tutti i designer selezionati - circa settanta - esporre contemporaneamente per tre giornate consecutive negli spazi della Ex Caserma Guido Reni.

Non mancherà Rome Is My Runway, il format che ha inaugurato le sfilate collettive riservate ai brand emergenti. Sul Lungotevere Testaccio vanno “in scena” gli “Appunti per un Orestiade africana a Testaccio”: una produzione speciale dedicata al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Mentre, al Museo Civico di Zoologia, si potrà ammirare DISKO BAY di Olaf Wipperfürth - Photography and Paintings a cura di Valentina Ciarallo. Immancabile la formazione, con i final work delle accademie di moda del territorio.