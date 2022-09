Roma, fast food senza pace: atti osceni in pubblico e una rapina da 3mila euro

Dal Tuscolano a via Nomentana fast food sotto attacco: la follia di una transessuale e la rapina da 3mila all'Old Wild West.

Al McDonald's di via Appia Nuova una transessuale di 36 anni ha iniziato ad aggredire i clienti per poi spogliarsi prima che i carabinieri, chiamati dal responsabile del locale, intervenissero per fermare la violenza e le oscenità. All'arrivo dei militari, la 36enne di origini romene, si è scagliata a pugni su muro esterno del McDonald's per poi essere portata via dal 118, che all'ospedale San Giovanni l'hanno sottoposta a un Tso. La 36enne è stata denunciata per minacce a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

Il furto all'Old Wild West

Il locale della catena di fast food di via Nomentana è stato oggetto di rapina da parte di ignoti, che ne hanno scardinato l'intera cassaforte contenente 3 mila euro. Sul posto, situato poco fuori del Grande raccordo anulare, sono intervenuti i carabinieri della stazione Settecamini che hanno acquisito le immagini delle videocamere per le indagini.