Roma, FdI: “Ater non è comitato elettorale della sinistra di Zingaretti”

''L’Ater va rilanciata e per farlo serve una nuova Amministrazione competente e onesta”. La Federazione Romana di FdI all'attacco della Regione Lazio con un flash mob davanti la sede Ater.

“Abbiamo voluto denunciare il provvedimento bulgaro con cui Zingaretti ha commissariato l’Ater con lo scopo di portare a termine la svendita della storica sede di Lungotevere Tor di Nona a cui si era opposto il Cda”, spiegano gli esponenti di Fratelli d'Italia in una nota.

"La Sinistra vuol gestire eludendo i controlli"

Obiettivo della manifestazione, “Ribadire come questo atto autoritario, compiuto a pochi giorni dalle dimissioni del Presidente, dimostri la volontà della Sinistra di gestire l’Azienda pubblica eludendo i controlli e la necessaria trasparenza, che il Consiglio di Amministrazione con rappresentanti dell’opposizione garantiva'. 'Smascherato questo ultimo colpo di mano che mira a fare dell’Ater un comitato elettorale Dem, non resta niente delle politiche abitative fallimentari della giunta Zingaretti, a parte la mancata manutenzione delle case popolari ed i crediti non riscossi dagli occupanti''.