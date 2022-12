Roma, Fdi festeggia 10 anni: occasione per presentare il candidato del Lazio

Il 15, 16 e 17 dicembre Fratelli d'Italia festeggerà i suoi primi 10 anni. L'evento sarà molto probabilmente l'occasione per presentare il candidato unitario del centrodestra, in quota Fdi.

Da giorni sui social della premier Giorgia Meloni e su quelli di Fratelli d'Italia girano annunci e anticipazioni di questa kermesse che si svolgerà a Roma a piazza del Popolo, la stessa piazza in cui il centrodestra ha chiuso la sua campagna per le politiche del 25 settembre.

Il partito ricorderà la sua storia: nasce da un gruppo di scissionisti del Pdl il 15 dicembre del 2012, a pochi giorni dalle elezioni del 2013. Nei primi anni resta una formazione politica minore. Ma negli ultimi anni ha avuto un crescita esponenziale, passando dal 4,3 del 2018 ad essere il primo partito con il 26 % alle elezioni del 2022 e i sondaggi lo danno ancora in crescita.

Il candidato per la Regione Lazio

Il centrodestra non ha ancora scelto un candidato unitario per le elezioni regionali del Lazio del 12 febbraio. Molti rumors, tuttavia, suggeriscono che la tre giorni in piazza del Popolo servirà anche a presentare il candidato o la candidata, che sarà ovviamente in quota Fratelli d'Italia. I nomi di cui si parla sono: Nicola Procaccini, europarlamentare ed ex sindaco di Terracina, Paolo Trancassini, deputato reatino e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e l'ex consigliera regionale e ora deputata Chiara Colosimo, fedelissima di Giorgia Meloni.