Roma, femminicidio nella notte: un uomo uccide l'ex compagna. Arrestato

Femminicidio nella notte in zona Furio Camillo: un uomo ha ucciso l'ex compagna a colpi di pistola. L'omicidio è avvenuto fuori da un locale. Sul posto è intervenuta la Polizia, i sanitari del 118, la scientifica e il pm del pool antiviolenza per fare i rilievi del caso. La Polizia ha arrestato l'uomo poco dopo, mentre si allontanava dal luogo del delitto.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 13 gennaio, in via Amelia. Secondo le prime ricostruzioni la vittima era a cena al ristorante. A quel punto è sopraggiunto l'ex compagno con cui è nata un'accesa discussione. Al che l'uomo ha intimato alla 35enne di uscire dal locale per continuare a discutere. Mentre litigavano l'uomo ha estratto la pistola e le ha sparato alcuni colpi per poi fuggire. Subito sono arrivati i sanitari che però non hanno potuto fare niente per salvare la donna. La Polizia ha subito individuato e arrestato l'uomo.