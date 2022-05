Roma-Feyenoord, all'Olimpico i maxischermi per la finale di Conference

Lo stadio Olimpico aprirà ai tifosi della Roma per la finale di Conference League. Chi non è riuscito ad acquistare i biglietti per la finale di Tirana, che si terrà il 25 maggio, potrà però andare all'Olimpico a guardare la partita grazie ai maxischermo installati per l'occasione.

La squadra Giallorossa ha infatti annunciato sul suo sito l'iniziativa. “La nostra voce sarà all'Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare la Roma nella nostra casa”, si legge. Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà poi devoluto al progetto "Superiamo gli ostacoli". Da quanto si apprende saranno posizionati un maxischermo per curva, due davanti la Tevere e due davanti la tribuna Monte Mario.

La prelazione per gli abbonati

Dalle ore 12 di giovedì 9 maggio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio, solo gli abbonati potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 € a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio. I biglietti non saranno cedibili.

La vendita libera

Questa fase partirà alle ore 12 di venerdì 20 maggio e cesserà alle ore 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 €. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis.