Roma-Feyenoord, massima allerta. Giannini: “Collaboriamo con gli albergatori”

Roma-Feyenoord: è massima allerta per la partita che si giocherà alle 21 di giovedì 20 aprile all'Olimpico, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi olandesi. Ma il capo della Polizia Lamberto Giannini assicura: “C'è la massima attenzione e siamo in contatto con Federalberghi”.

“Stiamo facendo tutto il necessario per gestire questa situazione” ha detto ancora Giannini. E alla domanda sulla possibilità che alcuni tifosi riescano ad arrivare in città sotto falso nome, Giannini ha risposto: “Esiste questa possibilità. Vedremo nei prossimi giorni ma queste sono situazioni che, lo dico per esperienza, si vanno concretizzando giorno dopo giorno, io penso che ci vorrà massima attenzione soprattutto nella giornata di mercoledì. Da parte della prefettura e della questura c'è massima attenzione e anche dal dipartimento della pubblica sicurezza per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto".

Le misure di sicurezza

Il 1° aprile la Prefettura di Roma ha disposto il divieto di vendita di biglietti alle persone residenti in Olanda, in modo tale da evitare scontri tra gli ultrà olandesi del Feyenoord e quelli della Roma, come già successo in passato.

La Polizia è in contatto con Federalberghi, così da monitorare gli arrivi nelle strutture ricettive. Certo è che strutture come appartamenti in affitto e Bed&Breakfast sono invece più difficili da monitorare.

A piazza del Popolo saranno installate delle transenne, così da costruire un percorso pedonale. Transennate anche le principali fontane storiche del Centro. Oltre alla Barcaccia, già colpita dagli ultrà olandesi nel 2015, anche la fontana di Trevi e altre.

Sarà vietata la sosta delle auto in Cavour, insieme a via del Colosseo, tra largo Corrado Ricci e via del Cardello. Vietata la sosta anche in via Frangipane, via del Buonconsiglio e via Pernicone. In queste vie potrebbe anche essere chiuso il traffico.